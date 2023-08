1 VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle (hier beim Weindorf-Treff von SWR 4 und unserer Zeitung im vergangenen Jahr) freut sich auf die erste Laube der VfB-Stiftung. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Beim CSD fuhr der VfB auf einem Truck mit – und kommt nun mit einer Laube aufs Weindorf: Auch abseits des Stadions präsentiert sich der Verein als Fan von Stuttgart. MIchael Wilhelmer betreibt die VfB-Laube, deren Erlös an die neue Vereinsstiftung geht.









Die Welt besteht nicht nur aus Fußball. Der VfB Stuttgart sieht sich unter seinem Vorstandschef Alexander Wehrle und seinem Präsidenten Claus Vogt als „Motor einer ganzen Region“, um ein „nachhaltiges Miteinander“ zu schaffen. Mit seiner neuen Stiftung will der Verein „eine offenen Gesellschaft“ fördern. Die „Strahlkraft“ des roten Brustrings werde man nutzen, um in Stuttgart und Umgebung, also dort, wo die Cannstatter verwurzelt sind, Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite stünden. Erstmals geht die VfB-Stiftung zu Benefizwecken auf das Stuttgarter Weindorf.