1 Sarah Ferguson hat eine sonderbare Sicht auf ihre Brustkrebserkrankung. Foto: Shutterstock.com/ Everett Collection

In einem vor ihrer Operation aufgezeichneten Podcast spricht Sarah Ferguson erstmals selbst über ihre Krebserkrankung. Die Herzogin von York versteht die Diagnose als "Geschenk", um auch mal an sich zu denken.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sarah Ferguson (63) spricht in ihrem Podcast erstmals über ihre Brustkrebserkrankung. Die neue Folge von "Tea Talks with The Duchess and Sarah" hatte sie bereits vor ihrer Operation aufgezeichnet, nun ist sie erschienen. Am Sonntag hatte ein Sprecher von Ferguson gegenüber der "BBC" bekannt gegeben, dass bei der Herzogin von York Brustkrebs im frühen Stadium entdeckt worden war. Die einseitige Mastektomie habe "Fergie" gut überstanden, nun erhole sie sich im Kreise ihrer Familie.