Schüsse im Waiblinger Eisental Auch die anderen Verdächtigen stellen sich

Erst am Dienstag hatte die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht – jetzt meldet sie einen Erfolg: Die drei Brüder, die in Waiblingen auf einen Mann geschossen haben sollen, sitzen in Haft. Der vierte hatte sich schon zuvor gestellt.