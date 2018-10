Erfurt Leiche in Erfurter Innenstadt gefunden

Von red/dpa/th 18. Oktober 2018 - 10:08 Uhr

Die Leiche wurde in einem Flutgraben entdeckt. (Symbolbild) Foto: dpa

In der Erfurter Innenstadt wurde laut Polizeiangaben eine Leiche gefunden. Das Gebiet um den Fundort wurde abgesperrt.

Erfurt - In der Erfurter Innenstadt ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei sperrte daraufhin eine Straße in der Nähe des Fundortes ab, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Die Leiche sei in einem Flutgraben entdeckt worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.