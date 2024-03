Prinzessin Anne und Herzogin Sophie springen für Kate in die Bresche

1 Prinzessin Anne und ihre Schwägerin Sophie verstehen sich gut und besuchten schon viele Veranstaltungen zusammen - wie hier das Pferderennen in Ascot. Foto: imago images/PA Images

Die Royal Family muss wohl noch einige Zeit ohne Prinzessin Kate auskommen, die sich auf die Genesung von ihrer Krebs-Erkrankung konzentriert. Zwei Frauen stehen jedoch als Ersatz bereit. In Großbritannien werden Prinzessin Anne und Herzogin Sophie bereits als neues Duo gefeiert.











Link kopiert



Die britische Königsfamilie gerät durch die Krebs-Erkrankungen von König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42) in Personalnot. Schließlich fallen zwei der vier wichtigsten Working Royals damit bis auf Weiteres aus. Und auch Thronfolger Prinz William (41) tritt kürzer, um seine Frau zu unterstützen. Bleibt noch Königin Camilla (76), die viele Termine absolviert, aber im Sommer eben auch schon 77 Jahre alt wird. So müssen nun vermehrt Familienmitglieder aus der zweiten Reihe einspringen. Und dort tut sich jetzt ein Frauen-Duo hervor, das die erkrankte Kate in den nächsten Wochen angemessen vertreten kann: Prinzessin Anne (73) und Herzogin Sophie (59).