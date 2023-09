Putin will Erdogan für einen Getreide-Deal ohne die Ukraine gewinnen

1 Zuletzt ist die Beziehung zwischen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin abgekühlt. Foto: AFP/Murat Kula

Zuletzt war die Beziehung abgekühlt. Jetzt will der türkische Präsident Erdogan wieder zum Mittler zwischen Russland und dem Westen werden. Worauf es in Sotchi ankommt.









Russland will die Türkei für einen neuen Getreide-Deal ohne die Ukraine gewinnen. Das Thema steht im Zentrum eines Gesprächs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin an diesem Montag im russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi. Erdogan will bei seinem ersten Treffen mit Putin seit seiner Wiederwahl im Mai versuchen, den Kremlchef zur Rückkehr zum Istanbuler Getreideabkommen zu überreden, das Russland im Juli aufgekündigt hatte. Doch Putin hat andere Pläne.