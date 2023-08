1 Johann Binder zeigt einen der vielen fingerbreiten Risse. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

2013 hat Johann Binder plötzlich Risse in seinem Haus entdeckt. Mittlerweile ist seine Immobilie ein Totalschaden. Nun hat er als Erster den Beschluss gefasst, abzureißen und mit 67 noch mal neu zu starten.









Böblingen - Wer Johann Binder in den Keller seines Hauses folgt, hat den Eindruck, dass ein mittelschweres Erdbeben an dieser Immobilie gerüttelt hat. Wie ein Adersystem ziehen sich fingerbreite Risse die Wände, Böden und Decken entlang. In den Räumen sorgen fünf massive Stützen dafür, dass nichts mehr schief geht im Untergeschoss – eine Empfehlung des Statikers. Auch der Wohnbereich ist nicht verschont geblieben. Meterlang winden sich die Aufspaltungen in den Wänden zwischen den Möbeln hoch.