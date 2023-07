Erdbeermarkt in Waiblingen

1 Auch diese Kindergummistiefel bekamen auf dem „Erdbeerliebe“-Markt ein neues Leben als etwas ungewöhnlicher Erdbeertopf. Foto: StZ/Weingand

Erdbeerpflanzen in Gummistiefeln und jede Menge Wissenswertes rund um die Erdbeere: in Waiblingen hat der ungewöhnliche Themenmarkt „Erdbeerliebe“ stattgefunden.









Eine ganze Innenstadt im Zeichen der Erdbeere: Wer am Samstag durch die Waiblinger Altstadt schlenderte, kam um die im Schwäbischen auch Breschdling genannte Sammelnussfrucht nicht herum. Viele Marktbeschicker hatten sich spezielle Angebote rund um die Erdbeere ausgedacht. Für kleine Besucher zum Beispiel lockte ein Glücksrad; und wer an einem der Stände oder bei teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt einkaufte, bekam einen Erdbeerstempel – mit dem sich dann wiederum ein Glitzertattoo einlösen ließ.