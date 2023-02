1 Die Region liegt in Trümmern. Foto: dpa/Khalil Hamra

Nach dem starken Erdbeben in der Türkei und Syrien sind die Menschen auf Hilfe dringend angewiesen. Das Deutsche Institut für soziale Fragen hat eine Liste mit Organisationen veröffentlicht, die Spenden sammeln.















Link kopiert



In der Nacht zum 6. Februar kam es in der Türkei und im Norden Syriens zu einem schweren Erdbeben, indem mehr als 5.000 Menschen ihr Leben verloren haben (Stand 07. Februar).

Die Menschen brauchen humanitäre Hilfe

Aufgrund der massiven Zerstörung und der niedrigen Temperaturen sind die Menschen in den betroffenen Gebieten dringend auf Hilfe angewiesen. Besonders medizinische Hilfe, Zelte, Decken sowie Nahrungsmittel werden gebraucht. Das gilt auch für die Menschen in Syrien, die seit 12 Jahren unter dem Bürgerkrieg leiden. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. „Das Erdbeben hat in der Türkei und in Syrien eine Region getroffen, die ohnehin die Folgen des seit 2011 andauernden Bürgerkriegs in Syrien und der dadurch ausgelösten Fluchtbewegungen zu bewältigen hat“, sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DIZ) in Berlin.

Das DIZ hat nun eine Liste an zertifizierten Organisationen erstellt, die Spenden für die Menschen in der Türkei und in Syrien sammeln. Zusätzlich sind alle unten genannten Organisationen mit dem DIZ-Siegel ausgezeichnet, das als Zeichen besonderer Förderungswürdigkeit gilt.

Außerdem weißt das DIZ darauf hin, dass Geldspenden sinnvoller seien als Sachspenden, da die Organisationen die Spenden so deutlich gezielter einsetzen könnten.

Ärzte der Welt e.V.

Landsberger Straße 428, 81241 München

www.aerztederwelt.org

Deutsche Kreditbank

IBAN DE06 1203 0000 1004 3336 60

Stichwort: Not- und Krisenhilfe Türkei/Syrien

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn

www.aktion-deutschland-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien

Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V.

Mozartstraße 9, 52064 Aachen

www.misereor.de

Pax-Bank

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Stichwort: S05237

Bündnis Entwicklung Hilft - Gemeinsam

für Menschen in Not e.V.

Schöneberger Ufer 61, 10785 Berlin

www.entwicklung-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE29 1002 0500 0100 2050 00

Stichwort. Erdbeben Türkei/Syrien

Deutscher Caritasverband e.V.

Caritas International

Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau

www.caritas.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE88 6602 0500 0202 0202 02

Stichwort: CY01332 Erdbebenhilfe

Deutsches Komitee für UNICEF e.V.

Höninger Weg 104, 50969 Köln

www.unicef.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

Seite 2 von 3 2

Deutsches Rotes Kreuz e.V.

Carstennstraße 58, 12205 Berlin

www.drk.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien

Deutsche Welthungerhilfe e.V.

Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn

www.welthungerhilfe.de

Sparkasse KölnBonn

IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15

Stichwort: Erdbeben in der Türkei und Syrien

Diakonie Katastrophenhilfe

Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin

www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Evangelische Bank

IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02

Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Reuterstraße 159, 53113 Bonn

www.help-ev.de

Commerzbank

IBAN DE47 3708 0040 0240 0030 00

Stichwort: Erdbeben Syrien

humedica e.V.

Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

www.humedica.org

Sparkasse Kaufbeuren

IBAN DE35 7345 0000 0000 0047 47

Stichwort: Erdbeben Türkei

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

www.johanniter.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE94 3702 0500 0433 0433 00

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien

medico international e.V.

Lindleystraße 15, 60314 Frankfurt am Main

www.medico.de

GLS Gemeinschaftsbank

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

Stichwort: Nothilfe Erdbeben

Save the Children Deutschland e.V.

Seesener Straße 10-13, 10709 Berlin

www.savethechildren.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE92 1002 0500 0003 2929 12

Stichwort: Spendenaufruf Nothilfe weltweit

World Vision Deutschland e.V.

Am Zollstock 2-4, 61381 Friedrichsdorf

www.worldvision.de

Pax-Bank

IBAN: DE72 3706 0193 4010 5000 07

Stichwort: Nothilfe für Syrien

Zeltschule e.V.

Kapuzinerstraße 52, 80469 München

www.zeltschule.org

Stadtsparkasse München

IBAN DE44 7015 0000 1004 3195 29

Stichwort: Nothilfe Erdbeben in Syrien