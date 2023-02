1 Erneut gab es ein Erdbeben der Stärke 4,4. (Symbolfoto) Foto: dpa/Z1009 Jan-Peter Kasper

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien Anfang Februar kommt die Erde in der Region nicht zur Ruhe. Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich nahe der Grenze Israels zum Libanon ein Erdbeben der Stärke 4,4.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am frühen Mittwochmorgen hat sich im östlichen Mittelmeer nahe der Grenze Israels zum Libanon ein Erdbeben der Stärke 4,4 ereignet, das meldeten das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam und die US-Erdbebenwarte USGS. Im Irak, der an Syrien grenzt, ereignete sich demnach etwa eine Stunde später ein weiteres Beben der Stärke 4,6. Die Erde bebte auch in der Türkei. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte.

Unsere Empfehlung für Sie Baerbock und Faeser im Erdbebengebiet Die Erde bebt noch immer Auch während der Reise von Annalena Baerbock und Nancy Faeser ins türkisch-syrische Katastrophengebiet kommt die Erde nicht zur Ruhe. Die Ministerinnen zeigen sich betroffen und sagen mehr Hilfe zu.

Die Beben hörten nicht auf, sagte die Leiterin des libanesischen Zentrums für Geophysik, Marlene Brax, örtlichen Medien zufolge. Im Untergrund sei weitere Energie gefangen, die nun freigesetzt werde. In der Region grenzen zwei große Kontinentalplatten aneinander.

Erdbebenserie hat Anfang Februar begonnen

Begonnen hatte die Serie an Erdbeben am 6. Februar, als zwei Beben der Stärke 7,7 und wenig später der Stärke 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschütterten. Darauf folgten nach türkischen Angaben mehr als 6000 Nachbeben.

Am Montag meldete die Erdbebenwarte in Istanbul ein weiteres Beben der Stärke 6,4. Seit der Katastrophe sind mehr als 48 000 Menschen ums Leben gekommen, davon mehr als 42 000 in der Türkei.