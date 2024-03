1 Diese Holzrutschbahn soll nach Uhlbach umziehen Foto: /Eppli

Diese Rutschbahn schreibt Stadtgeschichte: Bei Spielwaren Kurtz war sie ein Kinderhit. Jetzt steht fest, wer das berühmte Spielgerät bekommt, das im künftigen Auktionshaus Eppli nicht mehr benötigt wird. Der Aufruf unserer Redaktion stieß auf große Resonanz.











Anfang März hat unsere Redaktion mit dem Auktionshaus Eppli einen Aufruf gestartet. „Wer will die berühmte Rutschbahn von Spielwaren Kurtz?“, so lautete die Frage. Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die heute erwachsen sind, erinnern sich, wie sie sich als Kinder in dem Traditionshaus am Marktplatz vergnügt haben.