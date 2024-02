Entwurf für „Weimer-Hof“: Ein charmantes Viertel fürs Fellbacher Oberdorf

1 So könnte der künftige „Weimer-Hof“ im Fellbacher Oberdorf aussehen, rechts das „Backhäusle“. Foto: Röcker Gork Architekten/Stadt Fellbach

Stadt und Gemeinderat ebnen den Weg für ein neues, charmantes Quartier südlich des Fellbacher Rathauses. Die baufälligen Häuser zwischen der Schmerstraße und der Weimerstraße müssen diesem ambitionierten Vorhaben für Baugemeinschaften weichen.











Link kopiert



Im Fellbacher Oberdorf kann man sich auf gute Perspektiven freuen: Wo derzeit noch heruntergekommene Häuser stehen, wird in absehbarer Zeit ein schnuckeliges Viertel entstehen. Das Areal befindet sich einige Hundert Meter südlich des Rathauses, in dem leicht ansteigenden Bereich in Richtung Kappelberg. Dort befand sich einst Ende des 19. Jahrhunderts der Ortskern von Fellbach, die Schmerstraße war die Adresse schlechthin im einstigen Wengerterdorf. Eine Situation, die man sich, wenn man heute mit dem Auto durch die enge Gasse steuert oder als Spaziergänger dort unterwegs ist, kaum mehr vorstellen kann.