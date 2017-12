Enttäuschung bei den Fans Konzert von Status Quo in Stuttgart fällt aus

Von ha 15. Dezember 2017 - 18:28 Uhr

So ungefähr hätte die Bühne im Beethovensaal aussehen sollen. Foto: Veranstalter

Rein akustisch wollten Status Quo, die Band um Sänger und Gitarrist Francis Rossi, ihre Hits zu Gehör bringen – doch das für Freitagabend geplante Konzert in der Stuttgarter Liederhalle wurde am frühen Abend abgesagt.

Stuttgart - Große Enttäuschung bei den Fans von Status Quo in Stuttgart: Das für diesen Freitagabend geplante Konzert der Band in der Liederhalle ist kurzfristig abgesagt worden. Somit wird die Band um Sänger und Gitarrist Francis Rossi nicht in der Landeshauptstadt auftreten.

Gründe für die überraschende Absage wurden seitens des Veranstalters zunächst nicht genannt, es ist auch nicht bekannt, ob es einen Nachholtermin geben wird. Status Quo hatten im Oktober ihr zweites Akustik-Album „Aquostic II -That’s a Fact!“ veröffentlicht. Sie enthält Klassiker der Band in neuem Klanggewand.