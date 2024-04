Sprengung in Rastatt

1 In Rastatt wurde ein Industriegebiet evakuiert. Der Grund: Eine Weltkriegsbombe wurde dort entdeckt (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe ist ein Industriegebiet in Rastatt evakuiert worden. Auch die Autobahnauffahrt Rastatt-Nord, die Bundesstraße 462 sowie die Kreisstraße 3716 wurden für den Verkehr gesperrt.











Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe ist die Autobahn 5 gesperrt worden. Auch die Bundesstraße 462 sowie die Kreisstraße 3716 wurden nach Angaben der Stadt am Dienstag für den Verkehr gesperrt. Zudem wurde die Bahnstrecke gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Betroffen war der Fernverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe. Die Rheinbahnstrecke, der Bahnhof Rastatt und der Nahverkehr waren nicht betroffen. Es sei aber mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, so der Sprecher. Das Gebiet um den Fundort wurde geräumt. Bewohner des Rastätter Stadtteils Rauental mussten ihre Häuser verlassen. Die Stadt wies sie an, dringend benötigte Medikamente und Babynahrung mitzunehmen.