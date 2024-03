1 Ein 39-Jähriger schickte Frauen Aufnahmen seines Penis (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Ein 39 Jahre alter Mann aus Großbritannien hat Frauen ungefragt Penisfotos geschickt. Nun wurde der Mann verurteilt.











Weil er Aufnahmen seines Geschlechtsteils ungefragt an Frauen schickte, ist ein 39-Jähriger in Großbritannien zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Es sei die erste Verurteilung wegen sogenannten Cyberflashings in England und Wales, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag.