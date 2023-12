1 In der der englischen Stadt Sheffield ist ein 46 Jahre alter Mann getötet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xkrisgimagesx

In der englischen Stadt Sheffield fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Ein 46-jähriger Mann wird dabei getötet. Die Polizei nimmt einen 23-Jährigen fest.











Bei Unruhen in der englischen Stadt Sheffield ist ein 46 Jahre alter Mann getötet worden, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Das teilte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire am Mittwochabend mit. Eine weitere Person wurde den Angaben zufolge in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt.