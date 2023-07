1 Die Zeugen hatten auch die Polizei alarmiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 36-Jähriger ist mit seinem Laster in die Straße „Am Kübelesbrunnen“ gefahren. Dort beschädigt er zwei Autos und eine Hausecke. Zeugen griffen schließlich ein.









Das Eingreifen von Zeugen hat der Unfallfahrt eines Lastwagen in Metterzimmern – einem Stadtteil von Bietigheim-Bissingen – in der Nacht auf Dienstag ein Ende gesetzt. Ein 36-Jähriger war gegen 2.20 Uhr verbotenerweise in die Straße „Am Kübelesbrunnen“ eingefahren. In der engen Straße streifte der 36-Jährige dann auch prompt einen geparkten VW und schob diesen gegen einen versetzt abgestellten Subaru. Der Lastwagen verkantete sich dann noch zusätzlich mit dem VW und einer Hausecke, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde.