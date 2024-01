Engagiertes Pflegeheim in Korntal-Münchingen: Das Malen lässt die Augen von Demenzkranken erstrahlen

1 Mit Papier und Farben bringt die Weissacher Kunstgeragogin Dorothea Wiggenhauser Demenzpatienten zusammen. Foto: Simon Granville

Im Spitalhof in Korntal-Münchingen gibt es ein neues Kunstprojekt für demenzkranke Bewohner. Ohne den wachsenden Förderverein und die 45 Ehrenamtlichen wäre im Seniorenzentrum vieles nicht möglich.











Dorothea Wiggenhauser geht langsam um den Tisch herum. Sie guckt, lobt, gibt Tipps, stellt Fragen. Manche Frauen und Männer, die gerade malen, tun dies konzentriert weiter, andere schauen auf, lächeln. Es ist recht ruhig am Tisch im Spitalhof in Münchingen, an dem sich einmal im Monat demenzkranke Bewohner zum Malen treffen. „Kunst und Demenz“ heißt das neue Projekt in dem Pflegeheim.