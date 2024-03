Enforcement-Trailer in Fellbach beschädigt: Mobiler Blitzer mit Farbe besprüht

Enforcement-Trailer in Fellbach beschädigt

1 Der Blitzer-Anhänger in Fellbach wurde zweimal beschädigt. Foto: dpa/Bernd Thissen

Der Enforcement-Trailer der Stadt Fellbach ist in den vergangenen Wochen mehrmals besprüht worden. Das Spezialgerät kann mobil eingesetzt werden.











Link kopiert



Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Enforcement-Trailer) der Stadt Fellbach wurde laut der Polizei in jüngster Zeit zweimal mit Farbe besprüht. Der Anhänger stand in der Geschwister-Scholl-Straße, als er im Zeitraum zwischen 19. Februar und 27. Februar sowie am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprüht wurde. Es entstand hierbei jeweils Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07 11 / 577 20 entgegen.