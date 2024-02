Energiewende: Es gibt sie wieder – Kfw-Kredite für klimafreundliches Bauen

1 Häuslebesitzer können sich wieder über Förderprogramme freuen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Für die krisengeplagte Bau- und Wohnungswirtschaft sind es willkommene Fördergelder: Das KfW-Programm für klimafreundlichen Neubau (KFN) geht ab Dienstag wieder an den Start. Auch Anträge für die KfW-Förderprogramme genossenschaftliches Wohnen und altersgerecht Umbauen können wieder gestellt werden. „Die Förderprogramme des Bauministeriums sind wichtig für die Konjunkturentwicklung in unserem Land“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Jeder Förder-Euro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an. Das sind genau die Impulse, die wir jetzt brauchen.“