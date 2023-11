Endlich wieder Lebkuchen, Bratwurst und Glühwein: Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg eröffnet

11 Mit dem Beginn des barocken Markts läutet Ludwigsburg die Weihnachtszeit ein. Foto: Simon Granville

Früher als sonst hat der Barock-Weihnachtsmarkt auf dem Ludwigsburger Marktplatz in diesem Jahr seine Pforten geöffnet. Die Eindrücke vom ersten Abend.











Link kopiert



Für gewöhnlich öffnet der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg erst am Dienstag nach dem Totensonntag. Weil dann aber bis zum Freitag vor Heiligabend nur 25 Tage und drei Wochenenden Zeit blieben, geht es in diesem Jahr eben schon ein bisschen früher los. Am Donnerstagabend um 18 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Matthias Knecht den Markt. Bis zum 22. Dezember liegt rund um den Ludwigsburger Marktplatz von nun an wieder ein Duft von Lebkuchen, Bratwurst und Glühwein in der Luft. Die Marktstände haben – abgesehen vom Totensonntag am 26. November – jeden Tag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.