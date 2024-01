Ende von Galeria Kaufhof in Stuttgart: Mitarbeiter fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen

1 Das Gebäude in der Eberhardstraße ist praktisch schon im Besitz der Stadt Stuttgart. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Die Galeria-Kaufhof-Filiale in der Eberhardstraße soll wohl doch früher schließen. Die Mitarbeiter müssen mit der erneuten Insolvenz des Konzerns zudem einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Zudem fühlen sie sich von der Stadt Stuttgart allein gelassen.











In ihren letzten Tagen erreicht die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof in der Eberhardstraße eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Der Konzern beantragt eine Woche vor der Schließung des Warenhauses im Stuttgarter Zentrum die dritte Insolvenz innerhalb weniger Jahre. Für die 20 Mitarbeitenden, die für Mitte Januar entlassen werden sollten, ist die kurzfristige Mitteilung doppelt verheerend. „Wir hätten eigentlich eine Abfindung erhalten sollen. Die kriegen wir nach dem Insolvenzantrag nun doch nicht“, sagt Gülcan Öztas, Betriebsrätin der Filiale in der Eberhardstraße. Das den Mitarbeitenden zugesagte Geld würde stattdessen in die Insolvenzmasse übergehen. Die Beschäftigten hätten fest mit dem Geld gerechnet und jetzt wüssten manche nicht mal, wie sie ihre Miete für die nächsten Monate bezahlen sollten.