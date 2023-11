Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied: So reagieren die Promis

1 Thomas Gottschalk prägte "Wetten, dass..?" und die deutsche TV-Unterhaltung über Jahrzehnte. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Mit Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung geht eine Ära im deutschen TV zu Ende. Promis um Oliver Pocher und Veronica Ferres würdigen die Entertainer-Legende zum Abschied.











Eine kleine Namensverwechslung, Traum-Einschaltquoten und prominente Gäste wie Helene Fischer (39), Cher (77) oder Take That: Die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73) ist Geschichte - und deutsche Prominente erinnern mit bewegenden Social-Media-Posts an die scheidende Show-Legende.