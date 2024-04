EM in Ludwigsburg

15 Das Loch ist bereits gegraben – fehlt nur noch die Wanne für den zehn Meter langen Pool. Foto: Simon Granville

Die Vorhut der belgischen Nationalmannschaft wird am 9. Juni im Schlosshotel Monrepos anreisen. Drei Tage später beziehen dann Kevin De Bruyne & Co die renovierten Zimmer. Der Zeitplan für die Handwerker ist straff.











Link kopiert



Der Monrepos-See ruht friedlich an diesem Dienstagmorgen. Ein paar Läufer und Spaziergänger drehen ihre Runden, Vögel zwitschern, in der Ferne wiehert ein Pferd. Im Kontrast zur Idylle der Parklandschaft herrscht rund um das Schlosshotel seit ein paar Wochen jedoch reges Treiben. Handwerker geben sich im Vier-Sterne-Hotel die Klinke in die Hand.