Der große Platz im Herzen der Stadt ist abgesperrt. Wer quer über den Schlossplatz will, muss einen Umweg nehmen. Hinter der Absperrung laufen Vorbereitungen für das große Fanfest.

Was ist noch Abbau des SWR-Sommerfestivals, was ist schon Aufbau des EM-Fanfests? Der Übergang auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist fließend. Jedoch stehen die Zeichen seit Donnerstagmittag ganz auf EM-Vorbereitung: Wer sonst gern die Diagonale über den Platz nahm, wird seither ums Viereck geschickt. Ein Gitterzaun mit schwarzer Sichtschutzfolie steht nun auf dem Platz. Daran ein Plakat mit dem Hinweis, dass diese Absperrung dem Aufbau des EM-Fanfests auf dem Platz diene.

Die letzten Lücken im Zaun werden geschlossen Foto: Lichtgut/Julian Retti/g

Durch den letzten Spalt im Zaun kann man sehen, wie Bagger den Rasen abtragen. „Es kommt für vier Wochen eine Abdeckung darauf, das hätte der Rasen nicht überstanden“, erläutert Jörg Klopfer von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart diese Maßnahme, die einige Personen erstaunt durch die Absperrung blicken lässt. Deswegen werde der Rasen nun abgetragen. „Aber danach stellen wir natürlich alles wieder schön her“, sagt ein Sprecher des Finanzministeriums, das für den Schlossplatz als Landesfläche zuständig ist.

Der Rasen wird abgetragen – er würde das Fest unter der Abdeckung ohnehin nicht überstehen. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Während die Bagger noch die Grasnarbe abkratzen, rollen schon Transportfahrzeuge mit Klohäuschen heran. Nach und nach werde nun die Bühne, die große Leinwand für das Rudelgucken – auch Public Viewing genannt – aufgebaut, außerdem müssten die Essen- und Getränkestände eingerichtet werden. Die Fußballeuropameisterschaft der Herren beginnt am 14. Juni und dauert bis zum 14. Juli. Fünf der 51 Partien werden in Stuttgart ausgetragen. Fast alle anderen Spiele kann man auf der großen Leinwand am Schlossplatz verfolgen.

Auch die Sicherheitskräfte in der Stadt bereiten sich auf das Großereignis vor. Hunderte Einsatzkräfte haben in der vergangenen Woche im Stadion geübt, wie ein Einsatz im Falle eines Angriffs auf den Zuschauerrängen im Ernstfall ablaufen würde. Die Polizei wird an allen Spieltagen mit einem großen Kräfteaufgebot rund ums Stadion im Einsatz sein. Auf dem Schlossplatz werden die Überwachungskameras, die ein Livebild ins Präsidium übertragen, auch während des Fanfest-Betriebs auf dem Platz und während der Liveübertragungen der Spiele laufen – normalerweise sind diese bei Veranstaltungen ausgeschaltet, für die Europameisterschaft gilt diesbezüglich eine Ausnahme.