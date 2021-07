1 Steht es in einem Spiel auch nach der Verlängerung in der Endrunde der EM Unentschieden, geht es ins Elfmeterschießen (Symbolbild). Foto: dpa/Vadim Ghirda

Sollte auch nach 120 Minuten in einem K.o- oder Endspiel der Europameisterschaft 2020 kein Sieger gefunden sein, kommt es zum Elfmeterschießen. Doch wie funktioniert dies eigentlich?

Anders als in den Gruppenspielen, kann es in den K.o- und Endspielen von Europameisterschaften kein Unentschieden geben. Wenn nach 90 Minuten plus Nachspielzeit kein Sieger feststeht, geht es in die Verlängerung. Gibt es auch nach den insgesamt 120 Minuten keinen Sieger, kommt es zum Elfmeterschießen.

Dabei schießen immer fünf Spieler jeder Mannschaft im Wechsel vom Elfmeterpunkt auf ein Tor. Die Schützen schießen alle auf dasselbe Tor, dieses wird entweder vom Schiedsrichter ausgewählt oder durch Münzwurf entschieden. Auch welches der beiden Teams beginnt, wird durch Münzwurf entscheiden. Es gewinnt die Mannschaft, welche am Ende von ihren fünf Elfmetern die meisten verwandelt hat. Steht nach fünf Elfmetern immer noch kein Sieger fest, geht es so lange weiter, bis ein Gewinner ausgemacht ist.

Ein Spieler darf im Elfmeterschießen in der ersten Runde immer nur einen Elfmeter schießen. Erst wenn alle elf Spieler inklusive des Torwarts geschossen haben, darf ein Spieler ein zweites Mal zum Elfmeter antreten. Anders als bei Elfmetern, die in der regulären Spielzeit passieren, darf im Elfmeterschießen kein Nachschuss eines anderen Spielers aus der Mannschaft erfolgen.

Torhüter muss auf der Torlinie bleiben

Auch für die Torhüter gibt es extra Regeln für das Elfmeterschießen. Der Torhüter muss bei der Ausführung des Elfmeters mit mindestens einem Bein die Torlinie berühren. Der Keeper darf dem Schützen also nicht entgegenrennen und so den Winkel verkürzen. Sollte der Torhüter sich nicht an diese Regel halten und den Elfmeter abwehren, wird dieser wiederholt.

An einem Elfmeterschießen dürfen nur die Spieler teilnehmen, welche zum Zeitpunkt des Abpfiffs im Spiel waren – ein Wechsel ist danach nicht mehr möglich. Lediglich der Torwart darf noch getauscht werden, sollte dieser sich verletzt haben und das Wechselkontingent noch nicht erschöpft sein.