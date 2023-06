Mit Spannung wird erwartet, was sich Elton John für seinen Auftritt auf dem Glastonbury Festival einfallen lässt. Nun wurde der erste Special Guest offiziell bekanntgegeben.

Sollte es Elton John (76) mit seinem annoncierten endgültigen Bühnenabschied wirklich ernst meinen, wird sein Auftritt beim legendären Glastonbury Festival zugleich das letzte Konzert seines Lebens auf britischem Boden sein.

Wie der Sänger im Vorfeld der BBC gestand, erfüllen ihn die Vorbereitungen für diese besondere Show mit einiger Nervosität. Zudem kündigte er an, das Publikum bei dem Auftritt mit ein paar ganz besonderen Highlights erfreuen zu wollen. "Ich habe eine andere Setlist als auf der Tour, sie wird ganz anders sein", verriet er. "Ich habe Gäste, und ich kann euch nicht sagen, wer sie sind, aber es wird wunderbar werden. Ich freue mich wirklich sehr darauf."

Mit "Rocketman"-Star Taron Egerton auf der Bühne

Mit dem näherrückenden Konzerttermin sickern nun erste Details zu den geplanten Highlights seines Auftritts als Festival-Headliner am Sonntagabend (25. Juni) durch. Wie der britischen "Sun" offiziell bestätigt worden sei, wird Elton John als einen von vier Special Guests seinen filmischen Doppelgänger Taron Egerton (33) auf die Bühne bringen und mit ihm zusammen mindestens einen Song performen. Egerton verkörperte Elton John 2019 in der Filmbiografie "Rocketman" und dürfte deswegen viele seiner Songtexte noch gut drauf haben.

Die von der "Sun" nicht benannte Quelle sagte dazu: "Elton wird den Auftritt seines Lebens in Glastonbury geben und hat einige Überraschungen für seine Fans in Worthy Farm vorbereitet. Taron wird an der Seite von Elton singen, mit dem er sich während der Dreharbeiten angefreundet hat."

Dua Lipa nicht unter den Special Guests?

Auch wenn nun der erste Bühnengast des exzentrischen Sängers feststeht, geht das Rätselraten um die weiteren drei Special Guests weiter. In den bisherigen Prognosen stand bisher die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa (27), mit der Elton John 2021 das Duett "Cold Heart" aufnahm, ganz oben auf der Liste. Der "Sun" zufolge wird die Sängerin jedoch in Glastonbury nicht mit dabei sein.