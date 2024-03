Elterntaxis in Stuttgart

1 Morgens muss es schnell gehen, weshalb manche Eltern das Auto nehmen. Foto: Lichtgut/J. Rettig

Was bewegt Mütter und Väter dazu, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen? Wir haben uns vor einer Grundschule in Möhringen umgehört.











Link kopiert



Manchmal fährt auch Eyck Halbritter ein Elterntaxi. „Wenn es schnell gehen muss, zum Beispiel, wenn wir nach der Schule gleich weiter müssen zum Verein“, sagt er. Seine Kinder besuchen die erste und die vierte Klasse an der Möhringer Riedseeschule. Dort sei die Situation was Elterntaxis betreffe „ganz okay“, findet er. Sicher gebe es Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs aus reiner Bequemlichkeit mit dem Auto chauffieren. Oftmals hätten sie dafür aber gute Gründe, so seine Einschätzung.