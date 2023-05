1 Eine tolle Truppe: Maike Riegler (grüner Pulli) hat sich in ihrer Wohngemeinschaft wohlgefühlt. Inzwischen musste sie ausziehen. Foto: /privat

Was Maike Riegler getan hat, war früher unvorstellbar: zu Hause ausziehen und ein eigenes Leben führen. Maike Riegler ist schwerbehindert, ihre Wohngemeinschaft wurde speziell für Menschen wie sie gegründet. Trotzdem konnte sie dort nicht bleiben.









Der Tag, an dem mal wieder alles anders wurde, war der 22. Februar dieses Jahres. Petra Riegler hat schon nichts Gutes geahnt, als die Einladung zum Gespräch kam. Trotzdem hat ihr das, was sie dann zu hören bekam, den Boden unter den Füßen weggezogen. Das heißt etwas. Petra Riegler hat schon einiges erlebt. An jenem 22. Februar also das, was es heißt, gekündigt zu werden. Ihre Tochter Maike muss aus ihrer Wohngemeinschaft ausziehen.