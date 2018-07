Elektroautobauer aus den USA Auch Baden-Württemberg bemüht sich um Tesla-Fabrik

Von red/dpa/lsw 31. Juli 2018 - 18:56 Uhr

Der Elektroauto-Pionier Tesla hat zwar Produktionsprobleme und steckt tief in den roten Zahlen - das hält den schillernden Firmenchef Elon Musk aber nicht von großen Expansionsplänen ab. Foto: AP

Tesla hat angekündigt, Batterie- und Autofabriken auch in Europa hochzuziehen. Firmenchef Elon Musk bevorzugt dafür Deutschland. Nun hat sich auch Baden-Württemberg als Standort angeboten.

Berlin - Neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland versucht auch Baden-Württemberg den US-Elektroautobauer Tesla zu locken. „Baden-Württemberg hat als international führender Automobilstandort und wichtiges Entwicklungszentrum für mobile Zukunftslösungen großes Interesse an innovativen Neuansiedlungen wie etwa von Tesla“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart der „Welt“ (Mittwoch).

„Es bestehen bereits Kontakte, in denen das Land seine Stärken in Bezug auf eine mögliche Ansiedlung von Tesla einbringt.“ Zu diesen Stärken zähle neben einem engen Netz von Unternehmen der Zulieferer- und Maschinenbauindustrie auch die Nähe zur deutsch-französischen Grenze.

Auch Rheinland-Pfalz und das Saarland werben für sich

Deutschland sei „die bevorzugte Wahl für Europa“, twitterte Musk im Juni (auf Englisch) und ließ damit die Herzen hiesiger Tesla-Fans höher schlagen. Lokalpolitiker, die ihre Bundesländer gerne mit einem Werk des angesagten Autobauers schmücken wollen, fackelten nicht lange und rollten den roten Teppich aus.