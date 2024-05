Keine Reue: Was Oliver Pocher zu seinem Auftritt in Stuttgart sagt

1 Der SWR erklärt den Versuch, mit Pocher andere „Milieus“ zu erreichen, für völlig misslungen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Erstmals äußert sich Oliver Pocher öffentlich zur Kritik an seinem Auftritt beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart. Er tut dies gewohnt derb. Der Comedian äußert kein Wort der Entschuldigung, er legt sogar noch einmal nach.











Auf die Anfrage unserer Redaktion, sich zu der Kritik an seinem Auftritt beim SWR-Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu äußern und seine Sicht der Dinge darzustellen, hat Oliver Pocher bisher nicht geantwortet. In einer Video-Aufnahme, die bei seinem jüngsten Gastspiel in Klagenfurt entstanden ist, nimmt der Comedian nun Stellung und zeigt keinerlei Reue.