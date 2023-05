1 Gießwasser löste den Streit unter anderem aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Patrick Daxenbichler

In Eislingen artet ein Streit aus, nachdem sich ein 56-Jähriger über Blüten und Gießwasser beschwert. Beides soll vom Balkon der Nachbarin auf seine Terrasse gelandet sein. Die Polizei rückt an.









Am Dienstagmittag ist ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßstraße in Eislingen (Kreis Göppingen) eskaliert. Nun ermittelt die Polizei. Laut Mitteilung der Beamten beschwerte sich gegen 13.15 Uhr ein 56-Jähriger bei einer 63-Jährigen, da wohl von ihrem Balkon wiederholt Blüten und Gießwasser auf seine Terrasse gelangten. In den Streit mischte sich ein 46-jähriger Verwandter der 63-Jährigen ein, der zu der Auseinandersetzung dazu stieß.