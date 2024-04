1 Der Vertrag ist unterschrieben: Jan Melichar heißt der neue Rebels-Coach. Foto:

Jan Melichar ist neuer Trainer der Stuttgart Rebels. Der Tscheche war zuletzt Co-Trainer beim DEL-2-Meisteranwärter Kassel Huskies.











Vor fast vier Wochen sollte die Trainerfrage bei den Stuttgart Rebels beantwortet werden, an diesem Montag ist sie nun endlich geklärt, die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt: Jan Melichar soll den Eishockey-Oberligisten Stuttgart erfolgreicher machen. Zumindest in die Pre-Play-offs führen. Die Rebels waren in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg davon weit entfernt, das abgeschlagene Schlusslicht landete auf Platz 13.