Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Abpfiff – Rebels entlassen Trainer Khaydarov

Nach nur wenigen Monaten im Amt ist für den russischen Starcoach beim Stuttgarter Eishockey-Oberligisten überraschend Schluss. Über die Gründe darf gerätselt werden. Vorerst übernimmt Khaydarovs Vorgänger, der sportliche Leiter Jakob Vostarek, auch an diesem Freitagabend.











Als der Transferhammer schlechthin war er im Sommer angekündigt worden, knapp fünf Monate später ist er auch schon wieder weg: Der Oberliga-Neuling Stuttgart Rebels hat sich überraschend von seinem Trainer Ravil Khaydarov getrennt. Nachfolger auf Interimsbasis ist sein Vorgänger, der sportliche Leiter Jakob Vostarek. „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Chefcoach, verfallen aber nicht in Aktionismus“, sagt Vostarek, der an diesem Freitagabend in Riessersee und am Sonntag zuhause (17.30 Uhr) gegen die Tölzer Löwen an der Bande stehen wird.