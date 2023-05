8 Begehung eines virtuell nachgestellten Tatorts in der Cave. Foto: Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Bei der Verbrechensaufklärung zählt jedes Detail am Tatort. Doch wie lassen sich die Gegebenheiten vor Ort für später konservieren? Das Stuttgarter Landeskriminalamt ist das einzige in Deutschland, das über eine ganz besondere virtuelle Technik verfügt.









Es ist schon fast erschreckend realistisch, was sich da vor den eigenen Augen abspielt. Mit einer kaum spürbaren Brille auf der Nase befindet man sich vor einem Hauseingang. Rechts stehen die Mülltonnen, unter den eigenen Füßen wächst Gras. Direkt vor einem: überall Blut. Und ein lebloser Körper am Boden. Weiter geht man, in die Wohnung hinein. Zimmertüren stehen offen, hinten im Gang eine zweite Leiche. Der Betrachter erschaudert, denn er weiß: Es handelt sich um einen realen Tatort in Baden-Württemberg. Dieses Verbrechen hat wirklich stattgefunden. Und es fühlt sich an, als stünde man mittendrin.