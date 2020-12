15 Die VfB-Rasselbande hatte in Dortmund einigen Grund für Jubel – 5:1 gewinnt der VfB am Ende beim BVB. Foto: Pressefoto Bauman/Hansjürgen Bri

Der VfB Stuttgart hat an diesem Samstag bei Borussia Dortmund mit 5:1 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Dortmund/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an diesem Samstag eine starke Leistung gezeigt – die Schwaben spielten sich teilweise in einen Rausch und gewannen völlig verdient mit 451 (1:1). Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach elf Spieltagen 17 Punkte in der Fußball-Bundesliga auf der Habenseite – 14 davon hat die Elf auf fremdem Platz geholt. Der Trainer schickte ligaweit die jüngste Startelf der Saison ins Rennen (22,8 Jahre).

Die Schwaben starteten vor leeren Rängen in Dortmund gut in die Partie und zeigten sich über 90 Minuten als die deutlich torgefährlichere Mannschaft. Nachdem es mit einem 1.1 in die Kabinen ging, drehte die Matarazzo-Elf im zweiten Durchgang richtig auf – und erzielte noch drei weitere Treffer gegen eine teilweise völlig von der Rolle wirkende Dortmunder Mannschaft.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.