Einzelkritik zum VfB Stuttgart Kämpfer Kempf solide, Gomez und Maffeo fallen ab

Von hh/cu/pma 23. November 2018 - 22:47 Uhr

Die Einzelkritik unserer Redaktion zum Spiel des VfB Stuttgart bei Bayer 04 Leverkusen am zwölften Spieltag der Fußball-Bundesliga.





Leverkusen - Eine gute Innenverteidigung allein reicht nicht. Der VfB Stuttgart ist beim 0:2 (0:0) in Leverkusen in der Schlussphase eingeknickt. Trotz eines gut spielenden Marc Oliver Kempf.

Der VfB Stuttgart hat im fünften Spiel unter dem Trainer Markus Weinzierl die vierte Niederlage kassiert. Vor 24.632 Fans in der nicht ausverkauften Bayarena von Leverkusen ging die Partie durch zwei späte Tore des Stürmers Kevin Volland mit 0:2 verloren. Volland traf in der 76. Minute per Kopf und sieben Minuten später frei vor dem VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler mit einem satten Schuss.

Der VfB bleibt damit Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Am nächsten Samstag empfängt das Team um den Kapitän Christian Gentner um 15.30 Uhr den FC Augsburg.

