Einzelkritik zum VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Gomez und Ginczek überzeugen im Doppelpack

Von Gregor Preiß und Carlos Ubina 11. Februar 2018 - 17:52 Uhr

Die Heimpremiere des neuen VfB-Trainers Tayfun Korkut verlief erfolgreich. In unserer Einzelkritik erfahren Sie, wie sich die VfB-Profis im Einzelnen geschlagen haben.





Stuttgart - Gegen Borussia Mönchengladbach musste der VfB Stuttgart am Ende bange Minuten überstehen, ehe der knappe 1:0-Sieg unter Dach und Fach war. Die abstiegsbedrohten Schwaben setzten sich am Sonntag in einem schwachen Spiel mit 1:0 (1:0) durch und vergrößerten ihren Abstand auf den Relegationsrang auf vier Punkte.

Angesichts der weitestgehend schwachen Gladbacher muss sich der VfB jedoch den Vorwurf gefallen lassen, nicht schon eher für klare Verhältnisse gesorgt zu haben.

Lesen Sie in unserer Bildergalerie, wie sich die Kicker mit dem Brustring im Einzelnen geschlagen haben.

