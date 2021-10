15 Unsere Redaktion hat die Leistungen der VfB-Profis wie folgt bewertet. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am achten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Mönchengladbach/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach 1:1 gespielt. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nunmehr neun Punkte auf der Habenseite.

Im ersten Durchgang erwischten die Fohlen zunächst den besseren Start – das erste Tor indes erzielten die Schwaben: Konstantinos Mavropanos fasste sich nach einer knappen Viertelstunde ein Herz und traf sehenswert zum 1:0 für die Gäste (15.). In der 31. Minute vergab Tanguy Coulibaly frei vor Yann Sommer die große Chance zum 2:0, ehe die Elf vom Niederrhein durch Jonas Hofmann (42.) zum verdienten Ausgleich kam. Mit dem 1:1 ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause gab die Borussia vor 41.608 Zuschauern weiter den Ton an; doch der VfB schaffte es zunächst, keine Großchancen der Gastgeber zuzulassen. Nach 69 Minuten rettete Konstantinos Mavropanos mit einer spektakulären Grätsche gegen Alassane Pléa und verhinderte so den Rückstand. In der Schlussphase verteidigte der VfB das 1:1 mit viel Leidenschaft – und reist so mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Stuttgart.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.