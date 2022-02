15 Tiago Tomas erzielte seinen ersten Doppelpack im VfB-Trikot. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am 22. Bundesliga-Spieltag bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:4 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Stuttgart/Leverkusen - Der VfB Stuttgart hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:3 verloren. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter 18 Punkte auf der Habenseite – und befindet sich auf weiterhin Tabellenplatz 17.

Im ersten Durchgang machten es die Schwaben ordentlich, waren gut drin in der Partie. Ein Lattentreffer von Neuzugang Tiago Tomas markierte gar eine hochkarätige Möglichkeit. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Hausherren dennoch in Führung, Moussa Diaby markierte die Führung für Leverkusen.

Nach der Pause agierte der VfB weiter mit guter Einstellung. Tomas sorgte für den verdienten Ausglich. Aber postwendend ging Leverkusen durch Adli erneut in Führung. Diesen knappen Vorsprung brachten die Hausherren in die Schlussphase. Um dann durch Floran Wirtz kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie zu machen. In der 88. Minute konnte Tomas noch Ergebniskosmetik betreiben und erzielte das 2:3 aus VfB-Sicht. Wiederum nur wenige Sekunden erzielte Schick für Leverkusen den 4:2-Endstand.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.