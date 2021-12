17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 17. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln 0:1 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Köln/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln 0:1 verloren. Damit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach Abschluss der Hinrunde 17 Punkte auf der Habenseite und überwintert auf dem 16. Tabellenplatz.

Im ersten Durchgang hatten die Schwaben zunächst Glück, als gleich zwei Tore der Rheinländer in der 3. und 10. Spielminute wegen Handspiels respektive Abseitsposition keine Anerkennung fanden. Anschließend schaffte es der VfB, das Spielgeschehen etwas zu beruhigen. Viele Höhepunkte gab es auf beiden Seiten nicht. In der 41. Minute köpfte Anthony Modeste knapp neben das VfB-Gehäuse. So ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause verteidigte der VfB konzentriert und ließ keine großen Chancen zu – es dauerte bis zur 65. Minute, ehe Anthony Modeste im Strafraum zu einem Abschluss kam. Als bereits alles nach einem torlosen Unentschieden aussah, war Anthony Modeste doch noch zur Stelle – und traf den VfB Stuttgart mit seinem Treffer zum 1:0 (88.) ins Mark.

