17 Am Sonntag hat der VfB Stuttgart bei Werder Bremen 2:1 gewonnen. Unsere Redaktion hat die Leistungen der VfB-Profis wie folgt bewertet. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Der VfB Stuttgart hat an diesem Sonntag bei Werder Bremen 2:1 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Bremen/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Nikolaustag seine Fans reich beschenkt und 2:1 gewonnen. Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nach zehn Spieltagen 14 Punkte in der Fußball-Bundesliga auf der Habenseite.

Im ersten Durchgang fanden die Weiß-Roten zunächst schwer in die Partie. Nach gut zehn Minuten allerdings stabilisierte sich der Verein mit dem Brustring auf dem Platz – und ging nach einer halben Stunde durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Silas Wamangituka mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause brachte der VfB-Coach zunächst Pascal Stenzel für den Gelb-Rot-gefährdeten Konstantinos Mavropanos in die Partie. Fortan entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem Silas Wamangituka in der 90. Minute für die Entscheidung sorgte. Der Anschlusstreffer durch Davie Selke in der Nachspielzeit kam für die Hanseaten zu spät.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.