Einzelkritik für DHB-Auswahl: Das sind die Noten für die deutschen Handballer gegen Österreich

Mit einer Energieleistung rettet die über weite Strecken total verunsicherte Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen das weiter ungeschlagene österreichische Überraschungsteam ein 22:22(11:12)-Unentschieden. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason erwischte einen völlig gebrauchten Tag und war bereits mit 17:21 zurückgelegen. Einzig positiver Aspekt: Der nimmermüde Kampfgeist.

Mit nun 3:3 Punkten sind die Chancen aufs Halbfinale gesunken, die Alpenhandballer aus dem Nachbarland weisen 4:2 Zähler auf. Beste Werfer für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason waren vor 19 750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess-Arena Juri Knor (6) und Timo Kastening (4).

Lesen Sie auch

Für die deutsche Mannschaft stehen noch zwei Hauptrundenspiele auf dem Programm. Am Montag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Ungarn und am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Kroatien. Nur die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Sechsergruppe erreichen das Halbfinale, das am 26. Januar ausgetragen wird. Das Endspiel geht am 28. Januar über die Bühne.

Wir haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Österreich zum Einsatz kamen, in einer Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.