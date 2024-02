Einzelhandel in Waiblingen

9 Wilhelm Plieninger (links) und sein Bruder Fritz im gleichnamigen Schuhhaus im Herzen der Waiblinger Altstadt, in dem der Räumungsverkauf läuft. Foto: Gottfried Stoppel

Aus Altersgründen schließen die Brüder Wilhelm und Fritz Plieninger das Waiblinger Traditionshaus in zentraler Lage. Eine Nachfolge wird gesucht.











Es ist ein Traditionshaus, das Schuhhaus Plieninger. Es befindet sich mitten in der Waiblinger Altstadt in bester Lage – direkt neben dem Schuhfachgeschäft liegt das imposante Fachwerkhaus, das Kameralamt, in dessen eindrucksvollen Keller finden regelmäßig Kulturveranstaltungen statt.