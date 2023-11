Einzelhandel in Stuttgart: Aldi eröffnet Filiale in Degerloch

1 Die neue Filiale am Degerlocher Albplatz Foto: Torsten Schöll

Seit Donnerstag hat Degerloch wieder einen Discounter. Die Aldi-Filiale am Albplatz schließt damit eine Angebotslücke in dem Stadtteil. Zielgruppe sind Kunden, die ihren Einkauf zu Fuß erledigen.











Nah am Kunden und zentral gelegen, so heißt das neue Geschäftskonzept von Aldi-Süd. Weg von der grünen Wiese am Stadtrand. So gibt es seit einiger Zeit auch direkt auf der Stuttgarter Königstraße eine Filiale. Neu ist die Niederlassung, die am Donnerstagmorgen am Degerlocher Albplatz eröffnet wurde. Sie befindet sich, laut dem Unternehmen, in „idealer Lage“.