1 Noch sind die Handwerker hinter den Kulissen am Werk. Aldi stehen rund 2500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Foto: Torsten Ströbe/e

In der kommenden Woche öffnet der Discounter seine Filiale auf der Stuttgarter Einkaufsmeile. Knapp ein Jahr nach der geplanten Eröffnung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Noch ist von außen nichts zu sehen oder zu erahnen. Doch in wenigen Tagen wird mitten auf der Königstraße eine Aldi-Filiale eröffnen. Geplant war die Eröffnung schon für den August vergangenen Jahres. „Doch die Planung des Standortes fiel mit dem Beginn der Corona-Pandemie zusammen, was immer wieder dazu beigetragen hat, den Zeitplan zu verzögern“, sagt Aldi-Pressesprecherin Lanna Riese. Nun am Donnerstag, 6. Juli, 9 Uhr, ist es soweit. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der Filiale an der Königstraße 38 tätig sein, die montags bis samstags von 9 bis 21 Uhr geöffnet haben wird.