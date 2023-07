7 Die Vorbereitungen laufen: Am Freitag um 17 Uhr wird der Tante-M in Kleinbottwar eröffnet. Foto: Ralf Poller/Avanti

Das Ladenöffnungsgesetz regelt derzeit nicht, ob auch Geschäfte ohne Verkaufspersonal an Sonn- und Feiertagen offen haben dürfen. Das sind jedoch die umsatzstärksten Tage. Was tut die Politik gegen diese rechtliche Unklarheit? Droht den Tante-M-Läden Ungemach?









Es ist eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch. 2019 eröffnet Christian Maresch den ersten Tante-M-Laden in Grafenberg bei Reutlingen. Diesen Freitag wird im Steinheimer Stadtteil Kleinbottwar Einweihung gefeiert. Es ist die 28 Filiale. Im Landkreis Ludwigsburg wird es der fünfte Tante-M-Laden sein, der Nahversorgung im besten Sinn ermöglicht. Denn eingekauft werden kann an sieben Tagen in der Woche – in der Regel von 5 bis 22 Uhr.