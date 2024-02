Einzelhandel in Sielmingen: Blumen gibt es an jedem Tag der Woche

1 Blumen können bei Stefan Ruess auch jenseits der klassischen Öffnungszeiten gekauft werden. Foto: Caroline Holowiecki

Die Coronazeit hat Stefan Ruess auf die Idee gebracht: Der Chef von Blumen Ruess in Sielmingen hat einen großen SB-Bereich eingerichtet. Was sind für ihn die Vorteile?











Draußen spielen am Himmel Sonne und Regenwolken Katz und Maus, drinnen ist aber definitiv schon Frühling. Bei Blumen Ruess in Sielmingen werden Augen und Nase direkt in Frühjahrslaune versetzt. Tulpen, Primeln und Veilchen leuchten in allen Farben, der Duft in den Verkaufsräumen ist betörend. Jetzt, kurz vor dem Valentinstag, ist besonders viel los in der Gärtnerei, an die ein Fachgeschäft angeschlossen ist. Und seit nicht allzu langer Zeit gibt es im bald 100 Jahre alten Familienbetrieb für die Kundschaft ein besonderes Angebot: einen ausgedehnten SB-Bereich, in dem auch abseits der normalen Öffnungszeiten eingekauft werden kann.