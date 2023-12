Einzelhandel in Marbach: Umzug von Kult-Laden steht bevor

1 Walther Eulenberger wird in wenigen Tagen den Euli am neuen Standort eröffnen. Foto: Werner Kuhnle

Der urige kleine Supermarkt Euli in Marbach-Rielingshausen soll am 8. Januar in einem neuen Domizil eröffnen, für das sogar eine öffentliche Sitzecke im Laden geplant ist.











Der Euli-Service ist für die Rielingshäuser mehr als nur der einzige Supermarkt am Ort. Das urige kleine Geschäft an der Hauptstraße ist auch eine Art inoffizieller Treffpunkt. Man kann dort nebenbei tratschen und erfährt den neuesten Klatsch. Allerdings hing schon länger ein Damoklesschwert über dem Geschäft. Denn der Mietvertrag läuft aus, Euli musste sich nach einer neuen Bleibe umschauen, hat diese schon vor ein paar Jahren mit einer alten Scheune schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite gefunden. Nun zeichnet sich auch ein Ende der Umbauarbeiten ab. Am 8. Januar wolle man die Eröffnung feiern, sagte Inhaber Walther Eulenberger am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin des Ausschusses für Umwelt und Technik.