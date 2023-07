7 Ein Schild am Ladeneingang informiert über das plötzliche Aus. Foto: Karin Götz

Spendenaufrufe und Mitgliedermodell haben nichts gebracht. Das Ohne PlaPla in der Ludwigsburger Innenstadt macht dicht. Eine Investorin und eine Kaufinteressentin haben den Inhaber Hergen Blase im Regen stehen lassen. Und der muss schnell handeln.









Kopfschütteln, ungläubiges Nachfragen, Bedauern: Der Unverpackt-Laden in der Ludwigsburger Innenstadt ist am Freitagvormittag voll mit Kundschaft, doch die Stimmung ist gedrückt. Die Nachricht, dass das Ohne PlaPla schließt, hat die Runde gemacht. Manch ein Kunde erfährt die Nachricht auch erst an der Ladentüre. „Alles muss raus. Letzter Tag: Samstag“ steht auf einer Tafel. Viele haben die Hiobsbotschaft über die sozialen Medien am Donnerstagabend erfahren. Auch Grünen-Stadtrat Florian Sorg versorgt sich noch einmal mit allem, was im Haushalt so gebraucht wird. „Wo soll ich denn jetzt einkaufen? Das war doch nur hier möglich“, sagt er und sein Bedauern, ob der bevorstehenden Schließung, steht ihm sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben.